Вальдано: Месси сказал мне, что сохранит футболку до следующего ЧМ, если выиграет этот

Чемпион мира 1986 года Хорхе Вальдано оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«Я никогда не видел его таким расслабленным или таким зрелым. Он испытал большее давление, чем за всю свою жизнь, и никогда ещё не был так раскрепощён. Помогло то, что они выиграли Кубок Америки на «Маракане», что освободило Месси, сняв груз с его плеч.



На этом чемпионате мира он мало бегал и был очень решителен. Когда я брал у него интервью перед чемпионатом мира, без камер я сказал ему, что он сыграет на пятом чемпионате мира и что ни один футболист никогда не играл на шести. Он ответил мне, что это невозможно, и сказал мне: «Если я стану чемпионом мира, не буду играть в этой футболке до следующего чемпионата мира. Посмотрим, способен ли он на это. Футбол показал, что сыграть на шести чемпионатах мира практически невозможно», — приводит слова Вальдано COPE.