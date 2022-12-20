Вальдано: Месси сказал мне, что сохранит футболку до следующего ЧМ, если выиграет этот

Чемпион мира 1986 года Хорхе Вальдано оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2022.
«Я никогда не видел его таким расслабленным или таким зрелым. Он испытал большее давление, чем за всю свою жизнь, и никогда ещё не был так раскрепощён. Помогло то, что они выиграли Кубок Америки на «Маракане», что освободило Месси, сняв груз с его плеч.
На этом чемпионате мира он мало бегал и был очень решителен. Когда я брал у него интервью перед чемпионатом мира, без камер я сказал ему, что он сыграет на пятом чемпионате мира и что ни один футболист никогда не играл на шести. Он ответил мне, что это невозможно, и сказал мне: «Если я стану чемпионом мира, не буду играть в этой футболке до следующего чемпионата мира. Посмотрим, способен ли он на это. Футбол показал, что сыграть на шести чемпионатах мира практически невозможно», — приводит слова Вальдано COPE.
- 20 декабря 2022
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