Рами: аргентинцы празднуют победу над Мбаппе больше, чем победу на чемпионате мира
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Чемпион мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами раскритиковал игроков сборной Аргентины за празднование победы на чемпионате мира — 2022. В финале южноамериканцы обыграли французов в серии пенальти.
«Мбаппе так действует на них, что они празднуют победу над нашим Килианом больше, чем победу на чемпионате мира», – написал он в своей социальной сети.
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес на чемпионском параде, который проходил вчера, 20 декабря, в столице южноамериканской страны Буэнос-Айресе, праздновал победу на мировом первенстве с куклой с лицом Килиана Мбаппе. Также фанаты аргентинской команды сожгли бутафорский гроб с изображением француза.
Фанаты сборной Аргентины сжигают гроб с фото Мбаппе:
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