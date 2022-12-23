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Тьерри Анри рассчитывает вновь работать главным тренером

Тьерри Анри рассчитывает вновь работать главным тренером
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Ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри рассчитывает вернуться к самостоятельной тренерской деятельности. Ранее наставник бельгийцев Роберто Мартинес покинул свой пост, однако Анри остался в тренерском штабе.

«Конечно, я должен обдумывать свои слова, потому что сейчас я ассистент главного тренера в сборной Бельгии. Я имею в виду будущее. Надеюсь, однажды я вновь стану главным тренером, если попадётся подходящий проект.

Когда я возглавил «Монако», 13 игроков были травмированы. Мне дали два с половиной месяца, после чего уволили. Когда я тренировал «Монреаль Импакт», пришлось вернуться домой, потому что я не видел своих детей больше четырёх месяцев, это было в период пандемии. Можете сказать, что я сумасшедший, но, если появится возможность, я оценю её», — приводит слова Анри Footmercato.

«Монако» при Анри потерпел 11 поражений, четыре раза сыграл вничью и пять раз победил.

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Хет-трик Тьерри Анри в последнем матче на «Хайбери»:

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