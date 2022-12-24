Калвин Филлипс выбыл из состава «Манчестер Сити» из-за лишнего веса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отсутствие полузащитника Калвина Филлипса в заявке на матч 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги с «Ливерпулем» (3:2).
«Он не травмирован, он вернулся с избыточным весом. Я не знаю почему. Калвин прибыл не в том состоянии, чтобы проводить тренировки и играть. Вот почему он не может играть. Когда он будет готов, будет играть, потому что он нам нужен, очень нужен.
Разочарован ли я? Это личный разговор с Калвином», — приводит слова Гвардиолы Reuters.
«Манчестер Сити» в 1/4 финала турнира встретится с «Саутгемптоном». Игра пройдёт 10 или 11 января.
Калвин Филлипс на чемпионате мира в Катаре принял участие в двух матчах сборной Англии и отметился одной результативной передачей.
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
- 24 декабря 2022
-
03:11
-
03:05
-
03:00
-
02:56
-
02:52
-
02:44
-
02:41
-
02:32
-
02:31
-
02:15
-
02:15
-
00:47
-
00:43
-
00:35
-
00:27
-
00:14
- 23 декабря 2022
-
23:50
-
23:47
-
23:33
-
23:15
-
23:10
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:47
-
22:47
-
22:46
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:05
-
21:30
-
21:28
-
21:19