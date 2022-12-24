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Калвин Филлипс выбыл из состава «Манчестер Сити» из-за лишнего веса

Калвин Филлипс выбыл из состава «Манчестер Сити» из-за лишнего веса
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отсутствие полузащитника Калвина Филлипса в заявке на матч 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги с «Ливерпулем» (3:2).

«Он не травмирован, он вернулся с избыточным весом. Я не знаю почему. Калвин прибыл не в том состоянии, чтобы проводить тренировки и играть. Вот почему он не может играть. Когда он будет готов, будет играть, потому что он нам нужен, очень нужен.

Разочарован ли я? Это личный разговор с Калвином», — приводит слова Гвардиолы Reuters.

«Манчестер Сити» в 1/4 финала турнира встретится с «Саутгемптоном». Игра пройдёт 10 или 11 января.

Калвин Филлипс на чемпионате мира в Катаре принял участие в двух матчах сборной Англии и отметился одной результативной передачей.

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