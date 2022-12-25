«Ливерпуль» намерен сохранить Фирмино в команде

«Ливерпуль» сделал приоритетной задачу продлить контракт с нападающим Роберто Фирмино. Об этом сообщает Tribal Football.



Мерсисайдский клуб намерен продлить контракт с 31-летним игроком. Нынешнее соглашение с бразильским футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года и в команде не хотят потерять форварда бесплатно следующим летом.



В текущем сезоне Фирмино провёл за мерсисайдцев 21 встречу во всех турнирах. На счету нападающего девять голов и четыре результативные передачи. Бразилец не попал в финальную заявку своей национальной команды на чемпионат мира в Катаре, который завершился 18 декабря.



Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. За мерсисайдцев Роберто сыграл в 348 матчах, забил 107 голов и отдал 78 ассистов.

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