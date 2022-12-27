ПСВ объявил о переходе Коди Гакпо в «Ливерпуль»

Нападающий эйндховенского ПСВ Коди Гакпо продолжит карьеру в «Ливерпуле», сообщает пресс-служба нидерландского клуба. Переход состоится после открытия зимнего трансферного окна в Англии.

В ближайшее время 23-летний футболист отправится в Англию для подписания документов и прохождения необходимых процедур перед трансфером. Детали сделки не разглашаются, однако сообщается, что этот трансфер станет рекордным для ПСВ.

Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре Гакпо принял участие в пяти матчах в составе сборной Нидерландов и забил три гола. На клубном уровне нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата Нидерландов, забил девять голов и отметился 12 результативными передачами.