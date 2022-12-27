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Салах сравнялся с Далглишем по количеству голов за «Ливерпуль»

Салах сравнялся с Далглишем по количеству голов за «Ливерпуль»
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Египетский нападающий Мохамед Салах сравнялся с легендарным игроком Кенни Далглишем по количеству голов за «Ливерпуль» после забитого гола в ворота «Астон Вилла».

Со 172 голами Салах и Далглиш делят седьмое место в списке лучших бомбардиров клуба. При этом Далглишу потребовалось для этого 515 матчей, а Салаху – на 238 игр меньше (277).

В первую тройку бомбардиров «Ливерпуля» входят Иан Раш (346 голов в 660 матчах), Роджер Хант (285 голов в 492 матчах) и Гордон Ходжсон (241 гол в 377 матчах). 4-е место занимает Билли Лидделл (186 голов), 5-е – Стивен Джеррард (186), а 6-е – Робби Фаулер (183).

Напомним, вчера, 26 декабря проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк». Финальный свисток главного арбитра Пола Тирни зафиксировал победу команды Юргена Клоппа со счётом 3:1.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:

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