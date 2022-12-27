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Источник: Захарян, Карпукас, Денисов, Коваленко – в списке самых перспективных игроков

Источник: Захарян, Карпукас, Денисов, Коваленко – в списке самых перспективных игроков
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11 футболистов РПЛ попали в список самых перспективных молодых игроков мира.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых перспективных футболистов.

В рейтинг вошли 200 футболистов – 10 лучших в 20 категориях, родившихся после 1 января 2002 года, и накопивших наибольший опыт в официальных играх в 2022 году. Учитывалось игровое время, соревновательный уровень матчей и их результат.

Даниил Худяков («Локомотив») занял 6-е место в списке перспективных вратарей. Саба Сазонов («Динамо») стал 7-м среди центральных защитников оборонительного типа. Виктор Мелехин («Ростов») расположился на 9-м месте в рейтинге центральных защитников, разыгрывающих мяч. Даниил Денисов («Спартак») занял 3-е место среди правых защитников, тяготеющих к обороне, а Сергей Волков («Краснодар») – 6-е место среди правых защитников, активно играющих в атаке.

Артем Карпукас («Локомотив») стал 10-м среди лучших защищающихся полузащитников, Александр Коваленко («Крылья Советов») занял 7-е место в категории хавбеков, которые одинаково активны и в обороне, и в атаке. Арсен Захарян («Динамо») расположился на 5-й строчке рейтинга лучших атакующих полузащитников.

Ираклий Манелов («Краснодар») занял 8-е место среди правых вингеров, ориентированных на удар. Его одноклубник Олакунле Олусегун стал 10-м в списке лучших левых вингеров.

Владислав Шитов («Крылья Советов») занял 6-е место в рейтинге лучших форвардов.

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