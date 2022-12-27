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Кенни Далглиш поздравил Салаха с седьмым местом в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля»

Кенни Далглиш поздравил Салаха с седьмым местом в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля»
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Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш поздравил нападающего Мохамеда Салаха с 7-м местом в списке бомбардиров клуба.

«Фантастическое достижение Мо Салаха! Было здорово наблюдать за этим голом с трибун!

Впервые я взял своего внука на выездной матч, спасибо, что сделал его незабываемым! Рад передать эстафету, надеюсь, нас ждет еще больший успех!», – написал Далглиш в своем «твиттере».

Напомним, вчера, 26 декабря проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк». Финальный свисток главного арбитра Пола Тирни зафиксировал победу команды Юргена Клоппа со счётом 3:1.

Гол Салаха в матче стал для него 172-м за «Ливерпуль» во всех турнирах. Он вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля», сравнявшись с Кенни Далглишем.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:

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