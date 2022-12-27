«Манчестер Сити» хочет обменять Грилиша на Леау из «Милана»

«Манчестер Сити» продолжает искать вариант подписания нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Английский клуб готов предложить взамен на португальца своего вингера Джека Грилиша, информирует Calciomercatoweb.

Согласно сведениям источника, «Милан» не против подписать Грилиша, однако считает обмен британца на Леау неравноценным. По мнению руководства «россонери», зарплата Джека в «Сити» сильно завышена, а у Рафаэла Леау есть огромный потенциал для роста в силу молодого возраста.

23-летний Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 26 матчах за клуб он забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что в услугах Леау заинтересованы практически все топ-клубы Европы.

В ноябре и декабре Леау находился в расположении сборной Португалии, которая выступала на чемпионате мира. Португальцы дошли до четвертьфинала, где проиграли Марокко (0:1).

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