Экс-игрок «Краснодара» Газинский: никто о болезни Галицкого не говорил, но догадки были

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, что узнал о болезни президента клуба Сергея Галицкого в интервью.



«Никто о болезни Галицкого не говорил, но догадки были. Чтобы кто-то прямо сказал: «Сергей Николаевич болеет», — такого не происходило. Просто ходили слухи, а потом он сам рассказал в том самом интервью. Догадки были, потому что Галицкий отсутствовал на тренировках и матчах. Раньше на сборы всегда прилетал, а тут не было. Сначала думали, может, в отпуске где-то. Потом поняли, что столько в отпуске невозможно находиться. Никто из сотрудников ничего не говорил. Это личное. Тем более человек такого масштаба: представляете, сколько в клубе будет переживаний? Для многих он максимально близкий человек и такая новость воспринимается серьёзно, — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Полностью интервью с Юрием Газинским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.