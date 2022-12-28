Экс-игрок «Краснодара» Газинский: никто о болезни Галицкого не говорил, но догадки были

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, что узнал о болезни президента клуба Сергея Галицкого в интервью.
«Никто о болезни Галицкого не говорил, но догадки были. Чтобы кто-то прямо сказал: «Сергей Николаевич болеет», — такого не происходило. Просто ходили слухи, а потом он сам рассказал в том самом интервью. Догадки были, потому что Галицкий отсутствовал на тренировках и матчах. Раньше на сборы всегда прилетал, а тут не было. Сначала думали, может, в отпуске где-то. Потом поняли, что столько в отпуске невозможно находиться. Никто из сотрудников ничего не говорил. Это личное. Тем более человек такого масштаба: представляете, сколько в клубе будет переживаний? Для многих он максимально близкий человек и такая новость воспринимается серьёзно, — сказал Газинский в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
Полностью интервью с Юрием Газинским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 28 декабря 2022
-
08:55
-
08:55
-
08:39
-
08:30
-
08:30
-
08:22
-
08:15
-
08:07
-
07:40
-
07:00
-
06:20
-
06:03
-
05:34
-
05:13
-
04:25
-
04:20
-
03:59
-
03:47
-
03:39
-
03:25
-
03:20
-
03:12
-
03:04
-
02:44
-
02:42
-
02:27
-
02:22
-
02:01
-
01:59
-
01:48
-
01:45
-
01:22
-
01:00
-
00:58
-
00:54