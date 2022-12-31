Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Эспаньол»: Роберт Левандовски в стартовом составе хозяев

«Барселона» — «Эспаньол»: Роберт Левандовски в стартовом составе хозяев
Комментарии

Сегодня, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Сыграют две местные команды — «Барселона» и «Эспаньол». Стартовый свисток Антонио Мигеля Матеу Лаоса прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: тер Штеген — Альба, Алонсо, Кристенсен, Роберто — де Йонг, Гави, Педри — Фати, Левандовски, Рафинья.

«Эспаньол»: Фернандес, Хиль, Кабрера, Гомес, Оливан, Калеро, Соуза, Дардер, Рибаудо, Брейтуэйт, Хоселу.

«Барселона» в 14 матчах Ла Лиги набрала 37 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. Однако у команды Хави есть матч в запасе. «Эспаньол» (12) — 17-й.

Новость по теме
Хави — о приостановке дисквалификации Левандовского: мы удивлены, но счастливы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022