«Барселона» — «Эспаньол»: Роберт Левандовски в стартовом составе хозяев
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Сегодня, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Сыграют две местные команды — «Барселона» и «Эспаньол». Стартовый свисток Антонио Мигеля Матеу Лаоса прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Барселона»: тер Штеген — Альба, Алонсо, Кристенсен, Роберто — де Йонг, Гави, Педри — Фати, Левандовски, Рафинья.
«Эспаньол»: Фернандес, Хиль, Кабрера, Гомес, Оливан, Калеро, Соуза, Дардер, Рибаудо, Брейтуэйт, Хоселу.
«Барселона» в 14 матчах Ла Лиги набрала 37 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. Однако у команды Хави есть матч в запасе. «Эспаньол» (12) — 17-й.
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