Левандовски упустил больше всех голевых моментов среди игроков топ-5 лиг в 2022 году

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски упустил больше всех голевых моментов среди игроков пяти сильнейших европейских лиг в 2022 году, сообщает портал Squawka. Поляк, который в прошлом сезоне выступал за «Баварию», не сумел конвертировать опасную ситуацию в гол 28 раз.



Обладатель «Золотого мяча» — форвард «Реала» Карим Бензема – упустил 22 голевых момента в минувшем году и расположился в этом рейтинге на второй позиции.



Тройку замкнул нападающий «Лиона» Мусса Дембеле (20). Также по 20 раз не сумели поразить ворота соперника из выгодной позиции форварды «Интера» Лаутаро Мартинес, «Страсбурга» Кевин Гамейро, а также звёздный бомбардир «ПСЖ» Килиан Мбаппе.



На седьмой строчке – египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля» (18).

Левандовски приветствует игроков «Барселоны»