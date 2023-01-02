Экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла стал жертвой кражи со взломом

Полузащитник «Лилля» Реми Кабелла, который ранее выступал за «Краснодар», подвергся краже со взломом в канун Нового года, сообщает Le Petit Lillois.
В одной из своих соцсетей француз опубликовал фотографию разбитого окна и добавил подпись: «Всех с Новым 2023 годом!»
Фото: Соцсети Реми Кабелла
Отмечается, что чуть более года назад жертвой преступления стал Жонатан Иконе, который на тот момент был игроком «догов», а позже перешёл в «Фиорентину».
Кабелла выступал за «Краснодар» с июля 2019 года, в марте 2022 года российский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним французом по обоюдному согласию сторон. За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. В стан «быков» он перешёл за € 14 млн.
Кабелла поучаствовал в челлендже от Роналду
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