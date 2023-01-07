Кьеллини: Виалли поставил сборную Италии выше своего здоровья. Великий человек

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и бывший капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини отреагировал на смерть бывшего тренера национальной команды Джанлуки Виалли. Специалист скончался 6 января в возрасте 58 лет.



«Великий человек, который не хотел бы, чтобы мы по нему плакали. Он оставил нам много ценностей, которые нужно продвигать. Виалли всегда умел подобрать нужные слова и тронуть сердце. Он был щедрым человеком, который заботился о других. Джанлука покинул нас слишком рано, но оставил многое после себя.



Он всегда смотрел на всё с позитивом, не боялся говорить о болезни и привил нам настоящие ценности. Виалли не мог приехать на празднование победы на Евро-2020 в Риме, потому что должен был продолжать лечение. Вы не представляете, как он был разочарован. Он приложил огромные усилия, чтобы не покинуть сборную раньше. Джанлука поставил сборную выше своего здоровья. Мы всегда будем хранить память о нём в своих сердцах», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.