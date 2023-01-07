«Наполи» объявил об аренде защитника сборной Польши
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Защитник «Сампдории» и сборной Польши Бартош Берешиньски перешёл в «Наполи» на правах аренды, сообщает пресс-служба неаполитанской команды. Арендное соглашение польского футболиста с «Наполи» рассчитано до конца сезона-2022/2023 с возможностью выкупа контракта.
Напомним, Берешиньски перешёл в «Сампдорию» из «Легии» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний польский футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. С 2013 года Берешиньски вызывается в национальную команду Польши.
«Наполи» набрал 41 очко в 16 матчах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Сампдория» (9) — на 18-м месте. В тройку лидеров входят также «Милан» (36) и «Ювентус» (34).
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