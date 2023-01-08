Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Григорян: до мая вы можете видеть мою рожу по телевидению

Александр Григорян: до мая вы можете видеть мою рожу по телевидению
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян рассказал о планах на ближайшее будущее.

«Планы грандиозные, но рассказать о них не могу. Скажем так, планы мои связаны приблизительно с маем. Как раз когда расцветут лепестки, почки, цветочки. Я буду готов поделиться.

Я вспоминаю, как я проработал в Армении, я там проработал около трёх лет. Мы там и чемпионат выиграли, и очень здорово сыграли в еврокубках. Тем не менее, когда я приехал из «Алашкерта», те же знакомые ребята, комментаторы спрашивали у меня: «А где вы были?» Я понял одно – размениваться на какие-то проекты, где опять нужно потратить нервы и здоровье, а на выходе ничего не получить, я не буду. Я буду ввязываться только в серьёзный проект. Это не РПЛ, но проект, который я вижу для себя серьёзным. Собственно, поэтому я буду отталкиваться от мая месяца. А пока вы с удовольствием можете видеть мою рожу по телевидению», — приводит слова Григоряна Vprognoze.ru.

Новость по теме
Григорян сравнил Виалли с Бетховеном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023