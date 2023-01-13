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Ле Гре заплакал на заседании исполкома Федерации футбола Франции

Ле Гре заплакал на заседании исполкома Федерации футбола Франции
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Ноэль Ле Гре на заседании исполкома Федерации футбола Франции, заявил, что «вёл себя как идиот» из-за скандальных слов в адрес Зинедина Зидана, сообщает Get French Football News.

Отмечается, что само заседание было похоже на душевную беседу, Ле Гре признал свою вину, а на последних минутах собрания он заплакал. Тем не менее, Исполнительный комитет Федерации футбола Франции принял решение отстранить Ле Гре от должности президента организации.

Напомним, ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос о Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зинедин ему позвонил. Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом. Также футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах.

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