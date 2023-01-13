Мантуан: Месси заслужил титул чемпиона мира. Турнир закончился вполне справедливо

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о том, за кого переживал на прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Очень переживал за Бразилию и, конечно, грустно, что она рано закончила борьбу. Что касается финала — Месси заслужил этот титул. Так что турнир закончился вполне справедливо», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

Бразилия вылетела в четвертьфинале мирового первенства, уступив Хорватии в серии пенальти 2:4. Основное время матча закончилось вничью 0:0, дополнительное — 1:1. Сборная Аргентины выбила Хорватию в полуфинале, а затем в финале обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 пен.). Капитан аргентинцев Лионель Месси, признанный лучшим игроком турнира, впервые в карьере стал триумфатором чемпионата мира.