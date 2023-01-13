«Челси» может подписать полузащитника ПСВ Нони Мадуэке за € 45 млн

«Челси» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника ПСВ Нони Мадуэке, сообщает Eindhovens Dagblad.



По информации источника, лондонцы готовы удовлетворить требования клуба из Нидерландов и заплатить за игрока € 45 млн. Тренер ПСВ Руд ван Нистелрой надеется сохранить Мадуэке в составе до конца сезона, ведь команду уже покинул один из лидеров Коди Гакпо, который в начале января перебрался в «Ливерпуль».



Англичанин Нони Мадуэке в 2018 году сменил академию «Тоттенхэма» на ПСВ. За клуб из Нидерландов он провёл 45 матчей, забив 10 голов.



В текущем сезоне чемпионата Нидерландов 20-летний игрок провёл четыре матча, забив один гол.

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