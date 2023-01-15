Семак высказался о трансфере Ловрена в «Лион»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».
«Конечно, для нас не самая приятная новость — надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой и в чемпионате России — в этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира — сыграл очень здорово, как и вся сборная Хорватии, он заслужил этот контракт. Уже немолодой игрок, летом ему исполнится 34 года. Предложение из «Лиона» и финансово, и по сроку контракта «2+1» — замечательное. От него он не мог отказаться.
С нашей стороны благодарим за профессионализм и помощь клубу. Хочется пожелать ему удачи и спортивного долголетия. Пообщались и поговорили после того, как он перешёл в «Лион», будем переживать и следить», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 15 января 2023
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