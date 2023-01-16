Офсайд Рашфорда и таблица справедливости. ХиТ#130

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
В этом выпуске:
– Привет, счастье!
– «Арсенал» великолепен, а у «Тоттенхэма» – Льорис
– Дерби Манчестера: роль Каземиро, отрезки «Сити» и чёртов офсайд
– «Наполи», «Ювентус», «Легия» (ну и про футбол тоже)
– «Барса» теперь действительно круче «Реала»?
– «ПСЖ» опять проиграл! Виноват ЧМ-2022
Подписывайтесь на социальные сети Окко Спорт и «Чемпионат»
Гриша пишет о футболе здесь. Иногда даже обходится без слова «кабздец».
Гриша разбирает бессмысленность дорогих трансферов в АПЛ
YouTube-канал Гриши
Кирилл подробно описывает феномен «январского Спаллетти».
Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Звук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
- 16 января 2023
-
22:05
-
21:59
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:19
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:47
-
19:40
-
19:29
-
19:25
-
19:09
-
19:07
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:31