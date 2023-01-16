Офсайд Рашфорда и таблица справедливости. ХиТ#130

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

В этом выпуске:

– Привет, счастье!

– «Арсенал» великолепен, а у «Тоттенхэма» – Льорис

– Дерби Манчестера: роль Каземиро, отрезки «Сити» и чёртов офсайд

– «Наполи», «Ювентус», «Легия» (ну и про футбол тоже)

– «Барса» теперь действительно круче «Реала»?

– «ПСЖ» опять проиграл! Виноват ЧМ-2022

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Гриша пишет о футболе здесь. Иногда даже обходится без слова «кабздец».



Гриша разбирает бессмысленность дорогих трансферов в АПЛ



YouTube-канал Гриши



Кирилл подробно описывает феномен «январского Спаллетти».



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