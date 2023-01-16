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Офсайд Рашфорда и таблица справедливости. ХиТ#130

Офсайд Рашфорда и таблица справедливости. ХиТ#130
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Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

В этом выпуске:

– Привет, счастье!
– «Арсенал» великолепен, а у «Тоттенхэма» – Льорис
– Дерби Манчестера: роль Каземиро, отрезки «Сити» и чёртов офсайд
– «Наполи», «Ювентус», «Легия» (ну и про футбол тоже)
– «Барса» теперь действительно круче «Реала»?
– «ПСЖ» опять проиграл! Виноват ЧМ-2022

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Гриша пишет о футболе здесь. Иногда даже обходится без слова «кабздец».

Гриша разбирает бессмысленность дорогих трансферов в АПЛ

YouTube-канал Гриши

Кирилл подробно описывает феномен «январского Спаллетти».

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