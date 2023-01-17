Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погба и Влахович начали тренироваться в общей группе «Ювентуса»

Погба и Влахович начали тренироваться в общей группе «Ювентуса»
Комментарии

Футболисты «Ювентуса» Душан Влахович и Поль Погба вскоре могут вернуться в состав «Ювентуса».

Как сообщает Sport Mediaset, оба футболиста начали работать в общей группе.

Из-за травм серб не играл за «бьянконери» с 25 октября, а француз вообще в этом сезоне не выходил на поле.

Предполагается, что игроки попадут в заявку на очередной матч уже в конце января.

В нынешнем сезоне Душан Влахович забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в десяти матчах Серии А, а также отметился забитым голом в Лиге чемпионов. Игрок принимал участие в ЧМ-2022 в составе сборной Сербии.

«Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии A, набрав 37 очков после 18 сыгранных матчей. В последнем матче Серии А туринский клуб разгромно уступил «Наполи» со счётом 1:5.

Новость по теме
«Ты за кого меня принимаешь?» Погба вспомнил о конфликте с Моуринью

Погба станцевал с травмированным коленом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023