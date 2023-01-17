Погба и Влахович начали тренироваться в общей группе «Ювентуса»

Футболисты «Ювентуса» Душан Влахович и Поль Погба вскоре могут вернуться в состав «Ювентуса».



Как сообщает Sport Mediaset, оба футболиста начали работать в общей группе.



Из-за травм серб не играл за «бьянконери» с 25 октября, а француз вообще в этом сезоне не выходил на поле.



Предполагается, что игроки попадут в заявку на очередной матч уже в конце января.



В нынешнем сезоне Душан Влахович забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в десяти матчах Серии А, а также отметился забитым голом в Лиге чемпионов. Игрок принимал участие в ЧМ-2022 в составе сборной Сербии.



«Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии A, набрав 37 очков после 18 сыгранных матчей. В последнем матче Серии А туринский клуб разгромно уступил «Наполи» со счётом 1:5.

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