Погба и Влахович начали тренироваться в общей группе «Ювентуса»

Футболисты «Ювентуса» Душан Влахович и Поль Погба вскоре могут вернуться в состав «Ювентуса».
Как сообщает Sport Mediaset, оба футболиста начали работать в общей группе.
Из-за травм серб не играл за «бьянконери» с 25 октября, а француз вообще в этом сезоне не выходил на поле.
Предполагается, что игроки попадут в заявку на очередной матч уже в конце января.
В нынешнем сезоне Душан Влахович забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в десяти матчах Серии А, а также отметился забитым голом в Лиге чемпионов. Игрок принимал участие в ЧМ-2022 в составе сборной Сербии.
«Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии A, набрав 37 очков после 18 сыгранных матчей. В последнем матче Серии А туринский клуб разгромно уступил «Наполи» со счётом 1:5.
Погба станцевал с травмированным коленом:
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