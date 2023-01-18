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«Лион» ответил на обвинения Гуннарсдоттир в сокращении её зарплаты во время беременности

«Лион» ответил на обвинения Гуннарсдоттир в сокращении её зарплаты во время беременности
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«Лион» выступил с заявлением по поводу обвинений со стороны экс-футболистки команды Сары Бьорк Гуннарсдоттир. Ранее исландская спортсменка заявила, что клуб не выплачивал ей полную зарплату во время беременности в 2021 году.

«Лион» всегда был лидером в женском футболе и поддерживал спортсменок на всех этапах их жизни. Клуб соблюдает французское законодательство, несмотря на то что оно вводит ограничения в некоторые вопросы. Мы всегда активно выступали за усиление защиты игроков в этих областях.

Клуб сделал всё возможное, чтобы поддержать Сару во время беременности и помочь ей вернуться на высший уровень. По просьбе футболистки клуб разрешил ей провести декретный отпуск на родине, в Исландии. После возвращения Гуннарсдоттир «Лион» оказал ей всестороннюю поддержку, чтобы помочь ей вернуться в соревновательный процесс.

«Лион» приветствует недавнее решение ФИФА создать правовую базу для футболисток, проходящих через материнство во время карьеры», — говорится в заявлении пресс-службы «Лиона».

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