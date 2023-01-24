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Нигматуллин: Дзюба — проблемный и токсичный игрок с точки зрения атмосферы в коллективе

Нигматуллин: Дзюба — проблемный и токсичный игрок с точки зрения атмосферы в коллективе
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Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о будущем 34-летнего российского нападающего Артёма Дзюбы, который почти три месяца пребывает в статусе свободного агента.

«То, что Дзюба не может найти себе клуб, такое может случиться с каждым. Так происходит даже с Роналду или с Месси. Ведь чем ближе футболист к концу карьеры, тем на него ниже спрос, это происходит и с Дзюбой. Мы можем предположить, что гипотетически он может играть в любой стране. Но сейчас вопрос стоит, в какой клуб подойдёт Артём. Ведь мы видим, что трансферное окно в России закрывается и никто из отечественных команд не горит желанием подписывать проблемного игрока.

Дзюба — проблемный футболист с точки зрения атмосферы в коллективе, все знают, что он может быть токсичен. Плюс не понятно, в какой форме Артём сейчас находится, поэтому подписывать с ним контракт — огромный риск. Поэтому сейчас мы можем ждать от него только какие-то суперэкзотические варианты, неожиданные. Но сильные команды вряд ли уже будут рисковать и подписывать контракт с Дзюбой. Турция сыграла для него плохую роль», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Дзюба пребывает в статусе свободного агента с 3 ноября 2022 года после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон с турецким клубом «Адана Демирспор». В Турции россиянин провёл пять матчей и отметился единственным голом.

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