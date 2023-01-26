Радимов предположил, что введение Fan ID повлияет на борьбу за чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о борьбе за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге, предположив, что введение Fan ID повлияет на положение команд в турнирной таблице.

«Думаю, что отрыв «Зенита» от «Спартака» увеличится. ЦСКА, «Динамо»? Думаю, в этом сезоне этим двум командам будет сложно претендовать на чемпионство. Тут ещё во многом повлияет введение Fan ID. Взять пример того же «Ростова» — до введения этой системы на трибуны ходили 35 тысяч, а после зрителей стало в разы меньше. Пока к этому привыкнут, пока их начнут оформлять… Пройдёт время. А «Ростов» как раз славится поддержкой болельщиков. Там всегда тяжело играть, когда полные трибуны. Так что ростовчане тут могут чего-то не досчитаться.



Буду ли я оформлять Fan ID? Да, я оформлю. Но я бы задумался вот о чём: пока идёт эта кампания с внедрением карты болельщика, надо разрешить продажу пива на стадионах. Думаю, наше общество вполне на это созрело. Это же не как 20 лет назад, когда выпил пива, потом где-то из-под полы налил водки и пошёл буянить на трибуны… Нет. Ну и Fan ID для чего делается? Чтобы не было эксцессов на трибунах. Так тогда логично и пиво разрешить продавать — что плохого в том, что друзья сходят на стадион и выпьют по кружечке, как это делается во всём мире? А клубам и пивным компаниям будет дополнительный заработок. И Ирина Роднина, которую мы все уважаем, не будет кричать — зарабатывайте сами! Так поднимите этот вопрос в Госдуме, раз ввели эти карты. Тогда и процесс с Fan ID будет вызывать гораздо меньше вопросов. А всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков с этой новой системой мы будем знать в лицо», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит» (42). На втором месте располагается «Спартак» (36), ниже находятся «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).