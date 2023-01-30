Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» не забил впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/2023

«Реал» не забил впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/2023
Комментарии

Мадридский «Реал» не сумел обыграть «Реал Сосьедад» в домашней встрече 19-го тура Ла Лиги. Игра состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Реалу» не удалось забить впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/2023. В каждой из 29 предыдущих игр сезона мадридцы хотя бы раз поражали ворота соперника.

«Реал» нанёс 20 ударов по воротам «Сосьедада», семь из них пришлись в створ.

Команда Карло Анчелотти набрала 42 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны» составляет пять очков. «Реал Сосьедад» (39) — на третьей позиции.

В следующем туре мадридцы примут «Валенсию».

Новость по теме
RMC Sport: Зидан не вернётся в «Реал» из-за плохих отношений с президентом Пересом

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023