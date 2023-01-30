«Реал» не забил впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/2023
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Мадридский «Реал» не сумел обыграть «Реал Сосьедад» в домашней встрече 19-го тура Ла Лиги. Игра состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, «Реалу» не удалось забить впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/2023. В каждой из 29 предыдущих игр сезона мадридцы хотя бы раз поражали ворота соперника.
«Реал» нанёс 20 ударов по воротам «Сосьедада», семь из них пришлись в створ.
Команда Карло Анчелотти набрала 42 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны» составляет пять очков. «Реал Сосьедад» (39) — на третьей позиции.
В следующем туре мадридцы примут «Валенсию».
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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