«Реал» не забил впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/2023

Мадридский «Реал» не сумел обыграть «Реал Сосьедад» в домашней встрече 19-го тура Ла Лиги. Игра состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.



Таким образом, «Реалу» не удалось забить впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/2023. В каждой из 29 предыдущих игр сезона мадридцы хотя бы раз поражали ворота соперника.



«Реал» нанёс 20 ударов по воротам «Сосьедада», семь из них пришлись в створ.



Команда Карло Анчелотти набрала 42 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны» составляет пять очков. «Реал Сосьедад» (39) — на третьей позиции.



В следующем туре мадридцы примут «Валенсию».

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»: