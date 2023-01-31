Денис Черышев рассказал об отношениях со Станиславом Черчесовым

Российский легионер итальянской «Венеции» Денис Черышев рассказал об отношениях с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым, под руководством которого он выступал в национальной команде с 2016 по 2021 год. Сейчас российский специалист тренирует венгерский «Ференцварош».



«Звал ли меня Черчесов в «Ференцварош»? Держим связь, но в команду к себе он не звал. Периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками и с какими-то успехами. У меня о Станиславе Саламыче только тёплые воспоминания. Мы через столько прошли вместе, что по-другому и быть не могло», — приводит слова Черышева Sport24.



В текущем сезоне Серии В россиянин провёл за «Венецию» 10 матчей, трижды поразил ворота соперника и отдал одну результативную передачу.