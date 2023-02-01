«Я всегда буду хранить вас в своём сердце». Энцо Фернандес попрощался с «Бенфикой»

Полузащитник Энцо Фернандес попрощался с «Бенфикой», за которую выступал с лета 2022 года. Напомним, ранее стало известно, что 22-летний аргентинец переходит в лондонский «Челси».
«Большое спасибо, «бенфикисты». Я хотел бы поблагодарить свою семью за всю любовь, полученную за эти пять месяцев, я благодарен богу за то, что он дал мне возможность играть за один из крупнейших клубов мира, где я в полной мере наслаждался каждым моментом и всегда выкладывался в полную силу. Пусть пресса не запятнает то, что мы создали вместе, так как это было что-то замечательное, чего я никогда не мог бы себе представить.
Спасибо всем сотрудникам, которые так много работают, чтобы сделать «Бенфику» лучше. Спасибо моим коллегам за то, что они всегда относились ко мне наилучшим образом и поэтому я чувствовал себя как дома. Я благодарен руководству клуба и особенно Роджеру Шмидту, всему его рабочему персоналу за доверие и ежедневное уважение, я был очень счастлив. Спасибо клубу, я всегда буду хранить вас в своём сердце», — написал Фернандес на своей странице в социальных сетях.
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