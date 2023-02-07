Экс-футболиста «Челси» извлекли из-под завалов в Турции

Менеджер «Хатайспора» Мустафа Озат сообщил, что футболист команды Кристиан Атсу найден под завалами после землетрясений в Турции. Отмечается, что спортсмен получил травмы в результате обрушения зданий после природного катаклизма.

«Кристиан Атсу был найден с травмами. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще находится под завалами. Хатай очень пострадал. Мы приближаемся к концу самых опасных часов", — приводит слова Озата Millyet со ссылкой на Radyogol.

Отметим, что журналист Саддик Адамс также сообщает, что Атсу найден и госпитализирован. Кристиан широко известен в Европе по выступлениям за «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон» и ряд других клубов.

За последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.