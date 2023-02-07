Экс-футболиста «Челси» извлекли из-под завалов в Турции

Менеджер «Хатайспора» Мустафа Озат сообщил, что футболист команды Кристиан Атсу найден под завалами после землетрясений в Турции. Отмечается, что спортсмен получил травмы в результате обрушения зданий после природного катаклизма.
«Кристиан Атсу был найден с травмами. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, все еще находится под завалами. Хатай очень пострадал. Мы приближаемся к концу самых опасных часов", — приводит слова Озата Millyet со ссылкой на Radyogol.
Отметим, что журналист Саддик Адамс также сообщает, что Атсу найден и госпитализирован. Кристиан широко известен в Европе по выступлениям за «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон» и ряд других клубов.
За последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
- 7 февраля 2023
-
09:52
-
09:44
-
09:33
-
09:25
-
09:23
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:27
-
08:10
-
07:58
-
07:17
-
06:06
-
05:36
-
05:30
-
05:26
-
04:55
-
04:40
-
04:10
-
03:42
-
03:28
-
03:23
-
02:46
-
02:41
-
02:38
-
02:32
-
02:21
-
02:11
-
02:03
-
02:03
-
01:43
-
01:41
-
01:35