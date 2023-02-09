Бывшая жена Дани Алвеса высказалась об аресте футболиста из-за обвинений в изнасиловании

Динора Сантана, бывшая жена Дани Алвеса, высказалась об аресте футболиста за изнасилование.

«Дани не способен сделать что-то подобное. Дани не может опозорить женщину. Я была замужем с ним 10 лет, а знаю его 22 года. Все, кто находится рядом с Дани, начиная с того, кто убирает его дом в Бразилии, Барселоне… Все знают, кто он такой и что он не способен на такие вещи. Ситуация очень болезненная», — приводит слова Сантаны Sport.es.

На данный момент Алвес находится под арестом после того, как одна из девушек обвинила футболиста в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.

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