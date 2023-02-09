«Он знал, как побеждать». Аспиликуэта — о Жозе Моуринью в «Челси»

Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о периоде, когда главным тренером команды был Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Рому».

«Когда Моуринью вернулся в клуб и первые месяцы я не играл, паники не было. Я не стучался к нему в дверь, прося дать шанс. Я знал, что мне нужно просто ждать и работать. Почему в итоге Моуринью решил поставить меня на левый фланг обороны после травмы Эшли Коула? Не знаю, он не обсуждал это со мной. Но я был готов там сыграть.

Фраза Моуринью про 11 Аспиликуэт? Услышать это было очень приятно, я ему благодарен. У меня были очень хорошие отношения с Жозе. Он тот, у кого я многому научился. Тот уровень, который он показывал с точки зрения обдумывания деталей — он знал, как побеждать. Возможно, он мог видеть во мне тот же самый победный настрой. Как и он, я ненавидел проигрывать.



Я был готов сыграть на любой позиции. В полуфинале Лиги чемпионов с «Атлетико» я был на позиции правого вингера. Мне было всё равно. Я бы сыграл где угодно, чтобы выиграть матч», — приводит слова Аспиликуэты The Athletic.

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