Данни: у Дзюбы есть потенциал, чтобы вновь стать хорошим бомбардиром в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни отреагировал на новость о скором переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».



«Я очень рад за Артёма! Он настоящий форвард. Последний год для него вышел не совсем таким, как он хотел, но знаю, у него есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне и вновь стать хорошим бомбардиром.



Желаю ему самого лучшего в «Локомотиве». Пусть он будет там счастлив! Я знаю, что он качественный игрок, мне нравится его игра и то, какой он человек. Надеюсь, всё у него сложится хорошо!» — приводит слова Данни Sport24.



Дзюба подписал контракт с московской командой до конца сезона. Ранее сообщалось, что футболист подпишет договор с красно-зелёными и будет получать по контракту 2,5 млн рублей в месяц.