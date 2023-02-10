Чистяков — о кубковой игре в Ульяновске: знаю, что такое играть в холод. Ничего страшного

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с ульяновской «Волгой». Встреча состоится 25 февраля. Начало игры — в 14:30 мск.
«Видел ли фото поля в Ульяновске? Пока не видел. Но я знаю, что такое холод. И что такое играть в не самую футбольную погоду. Мне это будет не впервой. Нашим иностранцам будет тяжеловато, хотя они тоже уже привыкли. Конечно, в такой ситуации на первом месте будут бойцовские качества. Но у нас они есть. А мороз или не мороз — ничего страшного.
Если покрытие будет непригодно, то, конечно, приятнее было бы сыграть на другом стадионе с натуральным газоном. В этом случае точно было бы больше футбола для всех. Но таков регламент. Ульяновск тоже ждал. Не так часто туда приезжают команды уровня Премьер-Лиги. Поэтому для болельщиков это праздник. Думаю, они заслужили. Наверное, правильно сыграть там. Поэтому, надеюсь, поле будет готово», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 10 февраля 2023
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