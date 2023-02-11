«Химки» объявили о переходе защитника молодёжной сборной Казахстана
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Казахстанский защитник Лев Скворцов стал игроком подмосковных «Химок». Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба «Химок».
Ранее 23-летний защитник выступал за казахстанские клубы «Туран», «Астану» и «Атырау». В составе молодежной сборной Казахстана футболист провёл 18 матчей.
«Футбольный клуб «Химки» приветствует Льва и желает успешной игры за красно-чёрных», — написано в заявлении клуба.
Красно-чёрные завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков после 17 матчей. В первом матче после зимней паузы подопечные Спартака Гогниева встретятся с воронежским «Факелом». Игра состоится 3 марта в Воронеже. Начало встречи — в 19:00 мск.
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