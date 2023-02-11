Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин: мне очень нравится АПЛ. Россия отстаёт, поэтому не особо интересно смотреть

Сергей Силкин: мне очень нравится АПЛ. Россия отстаёт, поэтому не особо интересно смотреть
Комментарии

Российский тренер Сергей Силкин рассказал, что с удовольствием смотрит матчи английской Премьер-лиги. Матчи Российской Премьер-Лиги у специалиста вызывают меньший интерес.

«Мне очень нравится английский футбол — я на нём сконцентрировался. Там действительно здорово играют, на таких скоростях. Россия отстаёт, поэтому не особо интересно смотреть. Я пытаюсь смотреть игры «Динамо». Но такого интереса нет.

В Англии непредсказуемо всё. Там и лидеры между собой играют, и аутсайдеры. В РПЛ есть одна команда, которая сильнее других. Единственный вариант — упустит ли «Зенит» своё лидерство или нет. Но в первой части было видно, что всё в порядке», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Силкин: мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин — Дзюба, но руководство мне отказало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023