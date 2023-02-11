Сергей Силкин: мне очень нравится АПЛ. Россия отстаёт, поэтому не особо интересно смотреть
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Российский тренер Сергей Силкин рассказал, что с удовольствием смотрит матчи английской Премьер-лиги. Матчи Российской Премьер-Лиги у специалиста вызывают меньший интерес.
«Мне очень нравится английский футбол — я на нём сконцентрировался. Там действительно здорово играют, на таких скоростях. Россия отстаёт, поэтому не особо интересно смотреть. Я пытаюсь смотреть игры «Динамо». Но такого интереса нет.
В Англии непредсказуемо всё. Там и лидеры между собой играют, и аутсайдеры. В РПЛ есть одна команда, которая сильнее других. Единственный вариант — упустит ли «Зенит» своё лидерство или нет. Но в первой части было видно, что всё в порядке», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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