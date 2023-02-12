Де Хеа — о 400-м матче в АПЛ: это был идеальный день

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал свой 400-й проведённый матч в рамках Премьер-лиги. Этого достижения испанский голкипер добился в матче с «Лидс Юнайтед» в 23-м туре, в котором «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:0, голы на счету Маркуса Рашфорда и Алехандро Гарначо.
«Сегодня я был сфокусирован только на том, чтобы победить, и мы добились этого. Так что теперь я могу наслаждаться 400-м матчем в Премьер-лиге. Здорово приехать сюда, играть так, как мы это сделали сегодня. Сухая победа, три важных очка и 400 игр за клуб — это был идеальный день», — приводит слова де Хеа издание BBC.
Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, сместив «Манчестер Сити» на позицию ниже. Однако «горожане» имеют два матча в запасе и в случае достижения в них положительного результата смогут вновь вернуть себе второе место.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
- 12 февраля 2023
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:03
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:39
-
19:30
-
19:23
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:15
-
18:11