Де Хеа — о 400-м матче в АПЛ: это был идеальный день

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал свой 400-й проведённый матч в рамках Премьер-лиги. Этого достижения испанский голкипер добился в матче с «Лидс Юнайтед» в 23-м туре, в котором «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:0, голы на счету Маркуса Рашфорда и Алехандро Гарначо.

«Сегодня я был сфокусирован только на том, чтобы победить, и мы добились этого. Так что теперь я могу наслаждаться 400-м матчем в Премьер-лиге. Здорово приехать сюда, играть так, как мы это сделали сегодня. Сухая победа, три важных очка и 400 игр за клуб — это был идеальный день», — приводит слова де Хеа издание BBC.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, сместив «Манчестер Сити» на позицию ниже. Однако «горожане» имеют два матча в запасе и в случае достижения в них положительного результата смогут вновь вернуть себе второе место.

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