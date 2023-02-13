Щенсны: впервые пропустил на 90-й минуте мяч, который отменили

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны высказался о победе над «Фиорентиной» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. Арбитр отменил по одному голу у каждой команды, «фиалки» лишились своего мяча на 90-й минуте.

«Выиграть матч со счётом 1:0 при отменённом голе у соперника на 90-й минуте – это захватывающе. Это важно, учитывая наше положение в турнирной таблице. Три очка всегда имеют решающее значение, мы были очень рады их взять.



Отменённый гол «Фиорентины»? Честно говоря, мне показалось, что это фол, затем судья сказал, что отменил его из-за офсайда Раньери… я просто не знал. Но это всё равно приятно, я думаю, что это первый раз, когда я пропускаю гол на 90-й минуте, который затем отменяют, – обычно это происходит с нами», — приводит слова Щенсны журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Видеообзор. «Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии:

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