Щенсны — о наказании «Ювентуса»: борьба за нижнюю часть таблицы меня стимулирует меньше

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче Серии А, а также рассказал о своей реакции на лишение команды 15 очков.

«Это здорово, когда ты выигрываешь игру со счётом 1:0 и не засчитывают гол на 90-й минуте в твои ворота. Это важно, учитывая нашу ситуацию — три очка всегда принципиальны, мы были очень рады привезти их домой.

Почему не засчитали мяч «Фиорентины»? Честно говоря, я увидел там фол, потом арбитр сказал, что не засчитал из-за офсайда. Я действительно не знаю. Но всё равно приятно. Думаю, это первый раз, когда в мои ворота не засчитали гол на 90-й минуте, обычно у нас так бывает. Хочется насладиться этой победой даже в этих, скажем так, немного мрачных условиях.

Моя реакция на наказание клуба? Нервничал несколько дней, потом каждый день вставал смотреть турнирную таблицу. Борьба за её нижнюю часть меня гораздо меньше стимулирует, поэтому сосредотачиваюсь на том, чего мы добились на поле», — приводит слова польского вратаря журналист Альфредо Педулла.

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