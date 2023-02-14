Альба высказался о своей связке с Месси в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о своей связке с аргентинским нападающим Лионелем Месси в каталонском клубе.
«Мы прекрасно понимали друг друга. Было всё труднее, потому что все соперники уже знали нас, а он заходил со второго ряда и иногда находил других товарищей по команде, более незаметных. С ним всё было проще… Почти все мои голевые передачи были ему. Во всех аспектах игры Месси лучший», — приводит слова Альбы Sport.es.
Напомним, Месси защищал цвета «Барселоны» с июня 2005 года по август 2021 года. В составе сине-гранатовых Лионель провёл 778 матчей, в которых записал в свой актив 672 гола и 303 результативные передачи.
Аргентинский форвард покинул стан каталонцев по истечении контракта и присоединился на правах свободного агента к французскому «ПСЖ».
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