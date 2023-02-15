Олег Иванов: Пиняев мог бы попробовать себя в Англии

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о перспективах карьеры нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Нужно ли кому-то сейчас из молодых российских игроков отправляться в Англию? В данной ситуации точно нет. Но по силе есть ребята, которые потянули бы. Это молодые ребята. Тот же Пиняев, который всё время на слуху, мог бы попробовать. Он ездил на стажировки в «Манчестер Юнайтед», но если поехать в долгую, почему нет? Тот же Зинченко, когда выступал за «Уфу», был сильнее Пиняева что ли? Все захлёбывались слюнями, когда он играл? Да, играл добротно, производил впечатление. Но сказать, что это топ – не было такого. Но он поехал, потренировался там, его отдали в аренду, он поиграл, прибавил и вернулся. Чуть набрался европейской ментальности – заиграл», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Сергей Пиняев этой зимой перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив. В нынешнем сезоне РПЛ Сергей сыграл в 11 матчах, забил три гола и отдал две голевые передачи.
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