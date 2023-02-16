Защитник ЦСКА Милан Гаич рассказал, как чувствует себя после повреждения
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Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о победе своей команды в товарищеском матче с московским «Динамо» (2:1). Также игрок рассказал о самочувствии после повреждения. Напомним, Гаич пропустил один из сборов армейцев из-за травмы.
«Мы очень хорошо знаем наших соперников, они здорово готовы физически. Мы ни в коем случае не хотели уступать, не хотели быть слабее. Поэтому матч получился жёстким. В этой игре мы проявили характер.
Как чувствую себя после повреждения? Чувствую себя лучше. Я пропустил некоторое время, но у нас ещё есть семь-восемь дней до возобновления сезона. Этого достаточно, чтобы я вышел на пик своих кондиций», — сказал Милан Гаич в новом видео на клубном YouTube-канале московского ЦСКА.
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