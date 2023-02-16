Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Милан Гаич рассказал, как чувствует себя после повреждения

Защитник ЦСКА Милан Гаич рассказал, как чувствует себя после повреждения
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о победе своей команды в товарищеском матче с московским «Динамо» (2:1). Также игрок рассказал о самочувствии после повреждения. Напомним, Гаич пропустил один из сборов армейцев из-за травмы.

«Мы очень хорошо знаем наших соперников, они здорово готовы физически. Мы ни в коем случае не хотели уступать, не хотели быть слабее. Поэтому матч получился жёстким. В этой игре мы проявили характер.

Как чувствую себя после повреждения? Чувствую себя лучше. Я пропустил некоторое время, но у нас ещё есть семь-восемь дней до возобновления сезона. Этого достаточно, чтобы я вышел на пик своих кондиций», — сказал Милан Гаич в новом видео на клубном YouTube-канале московского ЦСКА.

Новость по теме
Акинфеев высказался о турнирных амбициях ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023