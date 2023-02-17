Агент рассказал, как «Спартак» выиграл конкуренцию за Веллитона у киевского «Динамо»

Известный израильский агент Григорий Крицер рассказал, как московский «Спартак» выиграл конкуренцию за бразильского форварда Веллитона у киевского «Динамо».



«Веллитон тогда считался одним из самых интересных нападающих в Бразилии. Точно помню, что его хотели киевское «Динамо» и «Локомотив», но «Спартак» оказался проворнее. Видимо, сказались и авторитет моего партнёра Фабиу Бриту, и его связи в клубе «Гояс». Этот человек в Бразилии известен своей порядочностью и серьёзным отношением к делу.



Владелец «Гояса» был одним из самых богатых людей страны и в финансовом плане не обижал игроков. Но, конечно, условия в «Спартаке» были намного лучше. Иначе они бы не ехали в Россию.



Торговаться все пытаются, но по Веллитону мы очень быстро договорились. Видно, они понимали, что кто-то дышит им в затылок, и оперативно закрыли сделку. Сколько за него заплатили? € 6–7 млн», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»: