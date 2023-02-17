Эрнесто Вальверде продлил контракт с «Атлетиком»

Главный тренер «Атлетико» из Бильбао Эрнесто Вальверде продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение действует до лета 2024 года. Сейчас баски располагаются на седьмой строчке.

Специалист ранее уже возглавлял басков на протяжении четырёх сезонов: с 2013 по 2017 год. Под его руководством «Атлетик» провёл 213 матчей, одержав победы в 101 из них.

С лета 2017 года по январь 2020-го Вальверде возглавлял «Барселону», за которую выступал во время своей карьеры игрока. При нём каталонский клуб дважды стал чемпионом Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны. С января 2020 года Вальверде не тренировал ни одну команду.



Напомним, в прошлом сезоне «Атлетик» занял восьмое место в Примере, поэтому не играет ни в одном из еврокубковых турниров.