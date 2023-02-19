«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче с «Лестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий «красных дьяволов» Джейдон Санчо с передачи Маркуса Рашфорда.



«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 46 очков после 23 матчей. «Лестер» находится на 14-й строчке, заработав 24 очка после 22 игр. Лидирует «Арсенал» (54).