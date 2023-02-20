Футболистка «Динамо»: думала о сборной Камеруна, но я живу в России. Здесь всё родное

Защитница «Динамо» Жозе-Диана Памен-Тчато объяснила, почему сделала выбор в польщу сборной России. Футболистка родилась в Москве, а её отец родом из Камеруна.
«Думала про то, что есть такая возможность, но не знаю — я живу тут, в России. Здесь всё родное, более близкое. Плюс все тренеры Суперлиги общаются с тренерским штабом сборной России.
Какая сейчас мотивация играть за сборную России? Лично для меня так: если ты в сборной, то входишь в число лучших игроков в твоей стране. Да, было бы классно участвовать в разных международных турнирах, но если нет такой возможности, то почему не пользоваться тем, что дают? В любом случае другого варианта нет. Товарищеские турниры — это тоже игровая практика. В конце концов я буду просто улучшать свои навыки. Хочется быть хорошим игроком, и чтобы это признавали все», — сказала Памен-Тчато в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
- 20 февраля 2023
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