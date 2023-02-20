Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Динамо»: думала о сборной Камеруна, но я живу в России. Здесь всё родное

Футболистка «Динамо»: думала о сборной Камеруна, но я живу в России. Здесь всё родное
Аудио-версия:
Комментарии

Защитница «Динамо» Жозе-Диана Памен-Тчато объяснила, почему сделала выбор в польщу сборной России. Футболистка родилась в Москве, а её отец родом из Камеруна.

«Думала про то, что есть такая возможность, но не знаю — я живу тут, в России. Здесь всё родное, более близкое. Плюс все тренеры Суперлиги общаются с тренерским штабом сборной России.

Какая сейчас мотивация играть за сборную России? Лично для меня так: если ты в сборной, то входишь в число лучших игроков в твоей стране. Да, было бы классно участвовать в разных международных турнирах, но если нет такой возможности, то почему не пользоваться тем, что дают? В любом случае другого варианта нет. Товарищеские турниры — это тоже игровая практика. В конце концов я буду просто улучшать свои навыки. Хочется быть хорошим игроком, и чтобы это признавали все», — сказала Памен-Тчато в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

«Она получила по заслугам». Та самая защитница «Динамо», которая повторила удаление Зидана «Она получила по заслугам». Та самая защитница «Динамо», которая повторила удаление Зидана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023