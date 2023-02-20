«Вест Хэм» не планирует увольнять Дэвида Мойеса

Руководство «Вест Хэма» не планирует увольнять главного тренера Дэвида Мойеса. Об этом сообщает ВВС.

Мойес понимает, что нынешнее положение «Вест Хэма» в турнирной таблице чемпионата Англии не оправдывает ожиданий после беспрецедентных трансферных расходов в летнее трансферное окно, хотя команда сильно пострадала от травм. Руководство продолжает на сто процентов поддерживать тренера и верит, что Мойес всё ещё может изменить текущую ситуацию в чемпионате.

После поражения в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:2) «Вест Хэм» находится на 18-й строчке турнирной таблицы, отставая на одно очко от «Эвертона» и «Борнмута». В следующем матче «молотобойцы» сыграют с «Ноттингем Форест».