Осинькин: хорошо знакомы со способностями Зуева. Верим, что он поможет «Крыльям Советов»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил перспективы Александра Зуева в самарской команде. О переходе бывшего футболиста «Химок» было объявлено сегодня, 21 февраля.
«Александр Зуев – это достаточно опытный по меркам чемпионата и нашей команды футболист. При этом ему всего 26 лет. Мы хорошо знакомы с его способностями, знаем, что он может прогрессировать в нашей команде. Верим, что Александр поможет нашей команде», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарцев.
В нынешнем сезоне 26-летний Александр Зуев в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России за «Химки» не отметился результативными действиями.
«Крылья Советов» после 17 туров РПЛ занимают 11-ю позицию, имея в активе 20 очков.
Новость по теме«Крылья Советов» объявили о переходе Александра Зуева
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