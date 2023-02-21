Осинькин: хорошо знакомы со способностями Зуева. Верим, что он поможет «Крыльям Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил перспективы Александра Зуева в самарской команде. О переходе бывшего футболиста «Химок» было объявлено сегодня, 21 февраля.



«Александр Зуев – это достаточно опытный по меркам чемпионата и нашей команды футболист. При этом ему всего 26 лет. Мы хорошо знакомы с его способностями, знаем, что он может прогрессировать в нашей команде. Верим, что Александр поможет нашей команде», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарцев.



В нынешнем сезоне 26-летний Александр Зуев в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России за «Химки» не отметился результативными действиями.

«Крылья Советов» после 17 туров РПЛ занимают 11-ю позицию, имея в активе 20 очков.