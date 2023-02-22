Артём Соколов перешёл в «Пари НН» из «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Артём Соколов перешёл в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба. Футболист проведёт в составе нижегородцев остаток сезона-2022/2023 на правах аренды. Он будет играть за нижегородцев под 18-м номером.

Хавбек перешёл в команду Игоря Осинькина в феврале 2022 года. За это время он провёл в составе самарского коллектива 19 матчей и отдал одну результативную передачу.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков за 17 матчей. В нынешнем сезоне российского национального первенства «Крылья Советов» располагаются на 11-м месте, набрав 20 очков в 17 матчах.

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