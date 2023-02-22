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«Спартак» обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Спартак» обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России
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Завершился проходивший сегодня, 22 февраля, первый матч четвертьфинала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые.

Счёт был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова. На 78-й минуте защитник «Локомотива» Станислав Магкеев сравнял счёт после подачи углового, однако взятие ворот было отменено из-за положения вне игры у нападающего железнодорожников Франсуа Камано. Отметим, что в этом матче в составе «Локомотива» дебютировал нападающий Артём Дзюба.

«Локомотив» смог выйти в плей-офф Пути РПЛ, заняв второе место в группе с «Краснодаром», «Пари Нижний Новгород» и «Химками». «Спартак» выиграл группу с «Крыльями Советов», «Зенитом» и «Факелом». Ответная встреча между железнодорожниками и красно-белыми пройдёт 27 февраля.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
22 февраля 2023, среда. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 16'
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